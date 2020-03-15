أمين عسير يوجّه بمنع تناول الوجبات داخل المطاعم

اقتصار الخدمة فيها على الطلب بالسيارة والتوصيل فقط

وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي البلديات بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم، على أن يقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط.

ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع التوجيهات الصادرة من الوزارة للوقاية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 04:36 PM

اقتصار الخدمة فيها على الطلب بالسيارة والتوصيل فقط

أمين عسير يوجّه بمنع تناول الوجبات داخل المطاعم

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي البلديات بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم، على أن يقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط.

ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع التوجيهات الصادرة من الوزارة للوقاية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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