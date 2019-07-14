تسلل حوثي فاشل ينتهي بمقتل 13 متمردًا بينهم قيادي بارز

الجيش اليمني أجبر عناصر الميليشيا على الفرار

قُتل اليوم (الأحد) 13 متمردًا حوثيًّا، بينهم قيادي بارز، وذلك في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع الجيش في جبهتَيْ غلق وشخب في مديرية قعطبة.

وأضاف بأن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الانقلابية، وأجبرتها على الفرار في اتجاه مناطق محافظة إب.

وبيَّن الموقع أن القيادي الحوثي القتيل هو قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع، المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر.