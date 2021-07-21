"الصحة": مراكز لقاحات كورونا في خدمتكم خلال أيام العيد.. وتُعلن تسجيل 1142 حالة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1142) حالة مؤكدة وتعافي (1024) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10905) حالات منها (1374) حالة حرجة.



وأكدت أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (513284) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (494264) حالة.



وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8115) حالة.



ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.