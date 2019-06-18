بعد تعيينه رئيسًا للاتحاد الرياضي للجامعات .. المزيني : نتطلع لتعزيز مكانة الرياضة الجامعية

شكر وزير التعليم ونائبه .. وأشاد بسلفه السابق

قدم الدكتور خالد صالح المزيني رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية شكره إلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي وذلك بمناسبة تعيينه رئيسًا للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، راجيًا أن يكون عند حسن الظن ويقدم ما يتطلعون إليه ويعزز مكانة الرياضة الجامعية محليًا وعالميًا.

وشكر، الدكتور المزيني ، الدكتور عبدالله البقمي الرئيس السابق للاتحاد على ما قدمه من جهود مميزة طيلة السنوات التي أمضاها رئيسًا للاتحاد.

يُذكر أن الدكتور خالد المزيني يحمل الدكتوراه في فسيولوجيا الجهد البدني من جامعة كانساس الأمريكية، وحاصل على جائزة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية للتفوق العلمي لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وقد عمل مشرفًا عامًا ومديرًا لمشروع تأسيس كلية علوم الرياضة في جامعة الملك سعود ثم عميدًا للكلية لأربع سنوات، كما شارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية.