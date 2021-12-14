الليرة اللبنانية تسجل انهيارًا غير مسبوق

سعر صفيحة البنزين يتجاوز 318 ألف ليرة

سجّلت الليرة اللبنانية انهيارًا قياسيًا وغير مسبوق في تاريخ لبنان، حيث وصل سعر الصرف أمام الدولار 28 ألفًا.



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد سجلت أسعار المحروقات ارتفاعًا جديدًا صباح الثلاثاء، حيث وصل سعر صفيحة المازوت إلى أكثر من 338 ألف ليرة، وتجاوز سعر صفيحة البنزين 318 ألف ليرة.



ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير مرة أخرى في الأسواق، مما سيكبّد اللبنانيين أعباء إضافية، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور يساوي أقل من 25 دولارًا أمريكيًا.



وسبق هذا الانهيار الجديد في سعر الليرة، أمس الاثنين، عقد اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال وحاكم مصرف لبنان وعدد من الوزراء حيث تم البحث في شؤون مالية ونقدية.



وقال خبراء إن سعر الليرة أمام الدولار سيواصل الانهيار في الأيام المقبلة نتيجة المضاربات الحاصلة وموسم الأعياد وغياب السياسات الحكومية الرسمية للجم هذا الارتفاع في الدولار.