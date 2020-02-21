الحكومة اليمنية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية نحو أراضي المملكة

"الإرياني": الجريمة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للانقلابيين

دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بشدة جريمة الاستهداف الفاشل التي نفذتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة العربية السعودية.

وقال الوزير اليمني: إن محاولة الاستهداف المتعمدة بعدد من الصواريخ الايرانية كانت تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الإرياني أن الجريمة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية، ومضيها في نهج التصعيد العسكري، وتقويض كل جهود التهدئة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن هذا التصعيد المتواصل يؤكد إصرار الميليشيا الحوثية على العمل كأداة إيرانية لتصفية حساباتها وتنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.