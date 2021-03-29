"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

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29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 01:52 PM

تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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