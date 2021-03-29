"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.