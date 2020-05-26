إيداع الرواتب وانتهاء منع التجوُّل الكلي مع نهاية يوم غد الأربعاء

تبدأ الجهات الحكومية في إيداع رواتب موظفيها لشهر مايو يوم غد الأربعاء الموافق 27 مايو.

وبنهاية يوم غدٍ الأربعاء ينتهي تطبيق منع التجول الكامل في مناطق المملكة كافة فيما عدا مدينة مكة المكرمة.

ويبدأ يوم الخميس تطبيق منع التجوُّل الجزئي؛ إذ سيتم السماح بالتجول من الساعة الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

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26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 10:13 PM

إيداع الرواتب وانتهاء منع التجوُّل الكلي مع نهاية يوم غد الأربعاء

عبدالله البرقاوي

الرياض

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تبدأ الجهات الحكومية في إيداع رواتب موظفيها لشهر مايو يوم غد الأربعاء الموافق 27 مايو.

وبنهاية يوم غدٍ الأربعاء ينتهي تطبيق منع التجول الكامل في مناطق المملكة كافة فيما عدا مدينة مكة المكرمة.

ويبدأ يوم الخميس تطبيق منع التجوُّل الجزئي؛ إذ سيتم السماح بالتجول من الساعة الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

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