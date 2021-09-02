"الغذاء والدواء" تردّ على مقطع "مسحوق الحليب": السكارين" مسموح به

قالت: المقطع المنتشر حاليًا متداول منذ 7 سنوات وتم الرد عليه في حينه

قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم: إن مادة "السكارين" هي إحدى المُحلِّيات الاصطناعية المسموح بها، وتم تقييمها من قِبَل اللجان الفنية العلمية محليًّا ودوليًّا، وثبت سلامة استخدامها كمُحَلٍّ في الصناعات الغذائية.

جاء ذلك في توضيح نشرته الهيئة اليوم ردًّا على مقطع متداول مؤخرًا بخصوص "مسحوق الحليب مع الشوكولاتة"؛ حيث كشفت الهيئة أن المقطع جرى تداوله منذ 7 سنوات وتم التوضيح في حينه.