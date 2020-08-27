في اجتماعها الرابع برئاسة المملكة.. "الأرصاد العربية": نمر بظروف استثنائية

للتحضير بالاحتفال بيوم الأرصاد العربي تحت شعار المناخ وسلامة المجتمع

عقد اليوم الخميس الاجتماع الرابع للجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، وذلك عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) برئاسة المملكة العربية السعودية؛ حيث أكد نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام؛ أن يوم الأرصاد العربي الذي أُقر خلال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد في دورته السابقة يعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العربية الدائمة للأرصاد.

وقال الدكتور أيمن غلام: إن الاحتفال بيوم الأرصاد العربي لهذا العام يأتي في ظروف خاصة يشهدها العالم ويتطلب الاحتفال وفق ضوابط محددة يجعلنا أمام تحدٍّ لإبراز مهامنا وأدوارنا في مجال الأرصاد أسوة بالقطاعات الأخرى التي تسعى إلى تحقيق أهدافها في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الأرصاد الجوية قدمت دوراً بارزاً في التفاعل مع جميع المستفيدين خلال فترة الحظر، سواء في جانب الخدمات اليومية أو برامج التوعية والتثقيف.

من جانبه عرض الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رئيس الاجتماع حسين القحطاني تجربة المملكة في مجال التوعية والإعلام، مؤكدًا أن وجود الأنظمة والتشريعات للأرصاد سوف تسهم في تنظيم المعلومة الأرصادية وتحد من التشويش على معلومات الرصد.

بدورها نوهت اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأعمال المميزة للأرصاد السعودية خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا، وأقرت شعار يوم الأرصاد العربي 2020م (المناخ .. وسلامة المجتمع) الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام.