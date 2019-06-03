فرع الأمر بالمعروف بالرياض ينفذ فعاليات "الصيام جنة"

قدّم 200 نشاط متنوع بالتعاون مع الجهات الحكومية

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض برنامج "الصوم جنة" على مستوى هيئات المحافظات والمراكز التابعة للفرع، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية، من خلال تنظيم ٢٠٠ فعالية.

وتضمن البرنامج عرض مواد توعوية وتوجيهية استهدفت رواد الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات وغيرها من المرافق.

وتم تفعيل الشاشات الإعلانية بالشوارع والمجمعات التجارية وتوزيع منتجات الرئاسة على المواطنين والمقيمين.

وألقيت كلمات ومحاضرات في الدوائر الحكومية والأمنية كمراكز الشرطة والدوريات الأمنية والدفاع المدني.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي ضمن الخطة التي أعدتها الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة وقام الفرع بتنفيذه خلال شهر رمضان تحت إشراف ومتابعة المدير العام للفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ودعم الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند.