خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجّل قفزة في إصابات كورونا ووفياتها

ارتفع مجمل الإصابات المؤكّدة إلى مليونين و420659

سجّلت وزارة الصحة في المكسيك، الثلاثاء، 6917 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4272 وفاة أخرى؛ ليرتفع مجمل الإصابات المؤكّدة إلى مليونين و420659 والوفيات إلى 227840.

وقال رئيس إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا؛ في مؤتمر صحفي دوري، إن القفزة تأتي بعد إعادة تصنيف عدد كبير من الحالات من مشتبه في إصابتها إلى مؤكّدة.