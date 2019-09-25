"القاضي" مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف

صدر قرار مدير عام إدارة الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة سعد بن محمد المشوح، بتكليف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي مديرا لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف.

ويعد "القاضي" من الكفاءات الإدارية المميزة، وكان يشغل منصب نائب لمدير مكتب محافظة الطائف لسنوات طويلة.