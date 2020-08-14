تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1903 حالات مؤكدة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً.