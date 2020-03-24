"997" في خدمتك.. 493 بلاغًا إسعافيًّا في أول أيام "منع التجول" بجدة

في ظل الإجراءات الاحترازية التي توليها الحكومة لمنع انتشار "كورونا"

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي، تَلَقّت ما يقارب ٤٩٣ بلاغًا إسعافيًّا خلال فترة منع التجول في اليوم الأول؛ في ظل الإجراءات الاحترازية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) والحد من انتشاره.

ودعا "أبو زيد" المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق "أسعفني" عند حدوث أي طارئ طبي لا قدر الله، كما نصح المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، وأكد اهتمام القيادة الرشيدة -أعزها الله- بصحة المواطنين والمقيمين.

هيئة الهلال الأحمر السعودي جدة قرار منع التجول

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 12:17 PM

في ظل الإجراءات الاحترازية التي توليها الحكومة لمنع انتشار "كورونا"

"997" في خدمتك.. 493 بلاغًا إسعافيًّا في أول أيام "منع التجول" بجدة

عبدالله الراجحي

جدة

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أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي، تَلَقّت ما يقارب ٤٩٣ بلاغًا إسعافيًّا خلال فترة منع التجول في اليوم الأول؛ في ظل الإجراءات الاحترازية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) والحد من انتشاره.

ودعا "أبو زيد" المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق "أسعفني" عند حدوث أي طارئ طبي لا قدر الله، كما نصح المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، وأكد اهتمام القيادة الرشيدة -أعزها الله- بصحة المواطنين والمقيمين.

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