مسؤول أمريكي: على تركيا التخلص من منظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات

قال: قد تفرض عقوبات على أنقرة إذا لم تستجب.. والكونجرس سيقرها بأغلبية ساحقة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين يوم الأحد إن الولايات المتحدة محبطة للغاية من شراء تركيا منظومة دفاع صاروخي روسية وقد تفرض عقوبات على أنقرة إذا لم "تتخلص منها"، حسب رويترز .

وتفصيلاً، قال أوبراين لشبكة تلفزيون (سي.بي.إس) في مقابلة، إن "تركيا ستشعر بتأثير هذه العقوبات"، مشيرًا إلى إجراءات تفرض بموجب قانون (مواجهة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات) والتي قال إن الكونجرس سيقرها بأغلبية ساحقة بموافقة أعضاء الحزبين.

وجاءت تصريحات أوبراين قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن في 13 نوفمبر الجاري، للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات ستكون حاسمة على الأرجح في ظل الخلافات المحتدمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تجاه العديد من القضايا.

وأضاف أوبراين :"لا مكان في حلف الأطلسي لمنظومات إس 400. لا مكان في حلف الأطلسي لمشتريات عسكرية روسية مهمة. هذه رسالة سيبلغها الرئيس له (لأردوغان) بوضوح شديد عندما يكون هنا".

وتتعلق إحدى القضايا الرئيسة بشراء أنقرة منظومة صواريخ إس 400 الروسية المضادة للطائرات والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتهدد مقاتلاتها من نوع إف 35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وعلى الرغم من التهديدات بفرض عقوبات أمريكية بدأت تركيا في تسلم دفعات من صواريخ إس 400 في يوليو الماضي، وردًا على هذه الخطوة قامت واشنطن بإبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف 35 والتي تشارك أنقرة في إنتاجها وترغب في شرائها أيضًا. لكنها لم تفرض أي عقوبات حتى الآن على أنقرة.

ولم تشغّل تركيا بطاريات صواريخ إس 400 التي تسلمتها حتى الآن وما زالت واشنطن تأمل في إقناع حليفتها "بالابتعاد" عن المنظومات الروسية.