حالتهم جيدة .. الأردن: العثور على المفقودين الـ 6 جرّاء السيول في معان

غنيمات: كانت الأجهزة المعنية تتابع عملية البحث عن 14 مفقوداً بالمنطقة

أعلن الدفاع المدني الأردني، أن فرق الإنقاذ التابعة لها عثرت على المفقودين الستة في منطقة "وادي رم" جنوبي المملكة وجميعهم بحالة جيدة.

وكانت الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات؛ قد قالت إن الأجهزة المعنية تتابع عملية البحث عن 14 مفقوداً في منطقة الجفر.. وتم إخلاء 8 من أصل المفقودين وبقي 6 غير معروف مكانهم والعمل جارٍ لإنقاذهم، وفق "سكاي نيوز".

وبيّنت غنيمات؛ في تصريح مساء أمس السبت، أن طائرة عسكرية تحركت للموقع للبحث عنهم بمجرد وصول التبليغ عن فقدانهم.