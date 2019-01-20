"السميري" يدشن انطلاق الفِرَق الميدانية لمراقبي البيئة بالطائف

لمراقبة ومنع التعدي على الغطاء النباتي بالغابات والمراعي

شن وكيل محافظة الطائف أحمد السميري، انطلاق الفِرَق الميدانية لمراقبي البيئة من مقر محافظة الطائف، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، المهندس حمود الطويرقي، ومدير قسم البيئة المهندس زياد الغامدي.

وحث "السميري" مراقبي البيئة على العمل والتركيز على منع التعدي على الغطاء النباتي بجميع مواقع الغابات والمراعي بصفة عامة، ومحور الهدا والشفا "كورنيش السحاب" بصفة خاصة.

من جانب آخر، أشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، بالدور الإيجابي الذي يقوم به المواطنون في الحفاظ على الغطاء النباتي من خلال الإبلاغ عن المخالفات البيئية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد دعت في أوقات سابقة، المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن المخالفات البيئية، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.