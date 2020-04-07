الكويت تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 743 حالة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند؛ الیوم الثلاثاء، تسجیل 78 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضیة.

وأشارت وكالة كونا، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في الكويت إلى 743 حالة.