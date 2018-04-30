جامعة جدة تنظّم ملتقى لاستقطاب الموهوبين من الطلاب والطالبات

إعلان قبول 3 طلاب وطالبتين .. وتقديم عرض لاشتراطات الالتحاق

أعلن مدير جامعة جدة د. عدنان بن سالم الحميدان؛ قبول عدد من الطلاب والطالبات من الحاضرين والحاضرات لفعاليات "ملتقى استقطاب الطلبة الموهوبين بجامعة جدة"، التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بجدة، اليوم، بحضور وفد من جامعة جدة، وعدد من المسؤولين بـ "تعليم جدة"، ومجموعة كبيرة من الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات بمدارس جدة.

جاء الملتقى في إطار تفعيل نشاطات "الأسبوع الحي" للطلاب والطالبات، وقال مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي: الموهوبون هم الكنز الحقيقي للوطن وعليهم ترسم آمال المستقبل الزاهر.

وأضاف: جامعة جدة هي المحضن التربوي التعليمي المتميز للموهوبين والموهوبات، ونثمّن ما تقدمه للموهوبين والموهوبات من رعاية واهتمام وبرامج حافلة.

من ناحيته، قال "الحميدان": مثل هذه المناسبات تجعلنا نطمئن بأن مستقبل الوطن بخير بحضور الأبناء من الطلاب والطالبات الموهوبين والمبدعين، وهم في نهاية المرحلة الثانوية يقفون في مفترق الطرق، وعليهم اختيار التخصّص المناسب لقدراتهم في المرحلة الجامعية وتحديد مسار المستقبل الأفضل لهم.

وأكّد، أهمية التكامل والتعاون ما بين جامعة جدة و"تعليم جدة" في رعاية الموهوبين الذين سيحملون على عواتقهم تنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030.

واختار "الحميدان والثقفي" ثلاثة طلاب من الحضور ليحصلوا على بطاقة القبول الفوري بجامعة جدة للعام المقبل، كما اُختيرت طالبتان من شطر الطالبات الحاضرات بالقسم النسائي، حيث سلّمتهما وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. شذا خصيفان؛ إشعارات قبولهما بالجامعة.

وتضمنت فقرات الملتقى تقديم فيلم قصير عن جامعة جدة، ثم قدّم عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة د. عامر الزايدي؛ عرضاً مرئياً عن آليات القبول بجامعة جدة والاشتراطات العامة وبرامج القبول التي تميزت بها، ومنها برنامج السنة التحضيرية، وبرنامج التسريع، وبرنامج التخصيص المباشر.

وأعلن "الزايدي"؛ مواعيد القبول بالجامعة للعام المقبل، واستعرض أهم التخصّصات الجديدة التي تُطرح لأول مرة وحصرياً بجامعة جدة.

وقدّم المشرف على إدارة الموهوبين بالجامعة د. فيصل العامري؛ عرضاً لبرنامج استقطاب الموهوبين بجامعة جدة، وخطوات الالتحاق به وعرضاً لتجربة أحد الطلاب الموهوبين بجامعة جدة.

وفي الختام، فُتح حوارٌ مع الطلاب مع عميد القبول والتسجيل للردّ على استفساراتهم وتساؤلاتهم كافة.