الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري

يجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة

ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل 3 أفراد من أسرته بسلاح ناري.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي، خبر عملية القبض دون تفاصيل إضافية.

وقالت الشرطة عبر فيسبوك وفق "الإمارات نيوز": "ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدمًا سلاحًا ناريًّا في مدينة العين، ويجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة".