"الإسلامية" تستعد لاستقبال ضيوف خادم الحرمين بلوحات ترحيبية

تحمل عبارات الاحتفاء بالشخصيات والنخب والعلماء وأسر وذوي الشهداء

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوضع لوحات على جنبات الطرق الموصلة لمكة المكرمة وصالات استقبال المستضافين بالمطارات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحمل عبارات الاحتفاء والترحيب بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج للعام الجاري 1440هـ، من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء وأسر وذوي الشهداء المشمولين بالأوامر الملكية لأداء فريضة الحج ضمن البرنامج.

وضمّت اللوحات الترحيبية صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بأشكال جمالية ومختلفة الألوان وضعت في استقبال الضيوف في المطارات والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة، وعلى واجهة الفنادق المعدّة لسكن ضيوف البرنامج، بعبارات التهنئة بحضورهم ضيوف لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج، مما يضفي البهجة والسرور على نفوس الضيوف الكرام من مختلف دول العالم.

وتواصل اللجان العاملة في برنامج الاستضافة العمل على مدار الساعة وبتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات للمستضافين خلال إقامتهم في المدينتين المقدستين، والعمل على تحقيق التطلعات من هذا البرنامج النوعي.

وانخرطت طواقم ولجان متعددة في تنفيذ الأعمال الموكلة لها بكل همة ونشاط تعكس مدى الفرح والسرور لدى منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتشريفهم بالعمل في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

يُذكر أن برنامج الاستضافة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية كل عام يحظى بحضور إعلامي متميز وإشادة واسعة من مختلف قيادات العمل الإسلامي بدول العالم واستضاف منذ انطلاقته أكثر من 52 ألف حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.