المدينة.. حريق منزل شعبي بحي الربوة يصرع شاباً ويصيب 4 آخرين

نُقِل المصابون للمستشفى.. و"الجهني": تم تسليم الموقع للجهات المختصة

تُوُفي شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاماً؛ جراء اندلاع حريق في صالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد بحي الربوة بالمدينة المنورة، نتج عنه أربع إصابات لمواطنين تعرضوا لاختناق بالدخان، وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أن بلاغاً ورد عند الساعة ٠٧:١٥ صباح اليوم السبت، عن حريق في منزل بحي الربوة بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق في صالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد، وتمت مباشرة عمليات إطفاء الحريق والسيطرة عليه وإخماده.

وأضاف "الجهني" أنه نتج عن الحادث خمس إصابات اختناق بالدخان تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى أربع حالات وضعها الصحي مطمئن ولله الحمد، والخامسة لشاب يبلغ من العمر ٢٠ عاماً توفي لاحقاً بالمستشفى، مؤكداً أنه تم تسليم الموقع للجهات المختصة؛ لاستكمال ما يلزم.