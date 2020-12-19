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تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية تستمر حتى الخامسة مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.



وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المهد، تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.