رسميًّا.. إعلان سعر الاكتتاب في أسهم أرامكو الأحد القادم

أعلنت "سامبا كابيتال"، مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو.

وبيَّنت أن المكتتبين الأفراد سيكتتبون بناء على سعر محدَّد، وهو السعر الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد القادم.

وأوضحت أنه سيتم تحديد وإعلان سعر الطرح النهائي في تاريخ 1441/ 04/ 08هـ.