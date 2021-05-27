ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومة ببيانات أمريكية قوية حول عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة.



فقد صعد خام برنت 25 سنتاً إلى 69.12 دولاراً للبرميل.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتاً إلى 66.55 دولاراً للبرميل.