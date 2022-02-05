"المسند": هناك 4 أشهر متبقية في موسم الأمطار والقادم أغزر

توقّع أن تنشط اليوم الرياح السطحية الشمالية والغربية الباردة نسبياً

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنشط اليوم الرياح السطحية الشمالية والشمالية الغربية الباردة نسبياً.

وأضاف المسند؛ أن تلك الرياح قد تُثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال و الشرقية وجنوبي الوسطى ونجران، ويكون اتجاهها غربي شرقي مرتفعات عسير والباحة، خاصة في المناطق المفتوحة "خارج المدن".

وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر، أن موسم الأمطار عادة يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو، ومضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف، وبقيت أربعة أشهر تقريباً.

وأضاف، عادة النصف الثاني من الموسم أغزر أمطاراً من النصف الأول، وبالتحديد مارس وأبريل.

ولفت إلى أن الظواهر الفلكية الضوئية التي تكون في الجهة الشرقية من القبة الفلكية، مثل ضوء الفجر الكاذب (ذنب السرحان)، وظهور ضوء الفجر الصادق، وما يعقبه من ألوان الشفق الأحمر والأصفر والأبيض، وكل الظروف الضوئية التي تكون قبل وأثناء وبعد الفجر حتى الشروق، فإنها تتكرّر مرة ثانية بعد الغروب ولكن بشكل عكسي فبعد غروب الشمس يحل الشفق الأصفر ثم الأحمر ثم الأبيض، وبغياب الشفق يدخل وقت العشاء الذي يماثله وقت الفجر، ويلي العشاء ظهور ظاهرة الفجر الكاذب أو الضوء البروجي الذي هو كذنب السرحان، وفي هذه الليالي يُرى واضحاً الضوء البروجي جهة الغرب قريباً من وقت العشاء.