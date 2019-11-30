في ذكرى البيعة.. الرئيس التنفيذي لـ(يسر) يثمِّن دعم القيادة لمسيرة التحوُّل الرقمي الحكومي

أكد أن السعودية حققت نقلات واضحة ومميزة في المجالات كافة

أكد المهندس علي بن ناصر العسيري، الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، أن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة على قلوب جميع أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن السعودية حققت نقلات واضحة ومميزة في المجالات كافة، إضافة إلى ما قامت به الحكومة الرشيدة من خلال إقرار أكبر ميزانية للبلاد، وجعل المواطن المحور الرئيسي للعملية التنموية، وتمكين المرأة، وصولاً إلى الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي.

وثمَّن المهندس العسيري الدعم الذي توليه حكومة السعودية –حفظها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لتلك المسيرة، وأكد أن البرنامج يضع نصب عينيه أهمية العمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى الاهتمام بمسيرة التحول الرقمي الأمر الذي يتضح في "رؤية 2030"، التي نصت على: "نطمح لتحقيق مكانة رائدة عالميًّا في مجال الحكومة الإلكترونية".

وبيَّن المهندس العسيري أن البرنامج يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية في السعودية على تحقيق هذا المطلب، من خلال تقديم خدمات تمكِّن تلك الجهات من تلبية متطلبات المستفيدين، وتواكب احتياجاتهم؛ وذلك لإبراز المكانة المتميزة التي تحظى بها السعودية بين الدول الرائدة في مسيرة التحول الرقمي.