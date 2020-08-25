عبر الجواد تابيت.. إنجاز فروسي سعودي بالميادين الأمريكية

حقق أسطبل الشريف هزاع بن شاكر العبدلي أنتصاراً سعودياً بالميادين الأمريكية ، عبر الجواد تتويج ابن الفحل العالمي تابيت بسباق "الآونس اوبشينال كليمينق".
ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي من ثالث مشاركة على مضمار Gulfstream Park ، بقيادة الخيال Edgard J. Zayas ، وإشراف المدرب العالمي Todd A. Pletcher.
حقق أسطبل الشريف هزاع بن شاكر العبدلي أنتصاراً سعودياً بالميادين الأمريكية ، عبر الجواد تتويج ابن الفحل العالمي تابيت بسباق "الآونس اوبشينال كليمينق".
ويعد هذا الانتصار هو الثاني على التوالي من ثالث مشاركة على مضمار Gulfstream Park ، بقيادة الخيال Edgard J. Zayas ، وإشراف المدرب العالمي Todd A. Pletcher.