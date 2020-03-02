محكمة مصرية تقضي بإعدام 37 متهماً في قضية "أنصار بيت المقدس"

الجرائم تضمّنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالإعدام شنقًا لـ37 متهمًا؛ لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".

وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت: اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.