رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك حتى 8 مساءً

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظاتها كافة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 12:27 PM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظاتها كافة

رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك حتى 8 مساءً

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

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