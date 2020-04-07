قبل ساعات من القصاص من ابنه.. "الغامدي" يناشد تأجيله ويرجو العفو

ناشد ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم

ناشد المواطن حمود بن عبدالله الغامدي ولاة الأمر -حفظهم الله- تأجيل تنفيذ القصاص في ابنه "عبدالمحسن"، والمقرر له يوم غد الأربعاء 15/ 8/ 1441هـ، لما بعد أزمة "كورونا"، راجياً عفو أولياء الدم عن ابنه.



وقال المواطن "حمود الغامدى": رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيراً، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة.



وناشد "الغامدي" ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم للعفو عن ابنه.



وكانت قد تداولت مواقع التواصل مناشدة "الغامدي"، وسط مشاركة واسعة ومناشدات بالعفو ابتغاء وجه الله.