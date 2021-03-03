كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1641 وفاة جديدة بالبرازيل و1035 ضحية بالمكسيك

مصر تسجل 581 إصابة إضافية و444 حالة بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 59925 إصابة و1641 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن عشرة ملايين و646926 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 257361.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء، تسجيل 1035 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 187187.

وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 7913 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و97194. وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ووفاة 42 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 183591حالةً من ضمنهم 141655 حالة تم شفاؤها، و10778 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 90 ألفًا و816 إصابة.

كما سجلت البلاد ست وفيات لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1612، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.