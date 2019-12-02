معرض الرياض للسيارات.. 92 سيارة بـ197 مليون ريال

الفعاليات تضمنت إقامة مزاد للسيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدّلة

اختتم معرض الرياض للسيارات فعالياته التي أقيمت خلال الفترة من 21-26 نوفمبر الماضي، بعد أن تمكّن من تحقيق العديد من الأرقام القياسية الكبيرة.

وبلغ عدد السيارات المباعة في المعرض 92 سيارة، وبقيمة إجمالية بلغت 197 مليون ريال (52.500.000) مليون دولار، فيما تخطى عدد الحضور حاجز الـ100 ألف زائر، وذلك بحسب ما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

ويعدّ معرض الرياض للسيارات، المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، حيث شهد المعرض خلال أيام فعالياته إقامة عروضاً للسيارات الكلاسيكية والسيارات نادرة، بالإضافة إلى مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدّلة، وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وعروض الدريفت، ومونستر جام وأكاديمية الشرطة وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

وضم معرض السيارات العديد من السيارات الكلاسيكية والنادرة التي لاقت إقبالاً كبيراً من الحضور؛ للتعرف على خصائص السيارات ومميزاتها، كما استوقفتهم سيارة 2030 "التي صنعت خصيصاً لمعرض الرياض للسيارات بمواصفات عالمية، وهي النسخة الوحيدة في العالم"، وما تتمتع به السيارة من خصائص ومميزات فريدة من نوعها، إضافة إلى السيارات النادرة، وقطع التعديل والإكسسوارات.

كما اشتمل المعرض على مزاد للسيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدّلة وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وفعاليات استهوت عشاق السيارات كعروض الدريفت، ومونستر جام وأكاديمية الشرطة وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

وتمكّن معرض السيارات من كسر رقمين قياسيين في موسوعة جينيس، بكسر رقم أعلى قفزة بالمدفع البشري، بالإضافة إلى أعلى لفة هوت ويلز.

يُذكر أن موسم الرياض كان قد دشن فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 وتمتد حتى نهاية شهر يناير 2020م، حيث يقدم لزواره فعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات، إضافة إلى استقطاب أشهر المطاعم العالمية.