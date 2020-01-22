"الفيصل": مبروك لوطننا الغالي.. شرّفونا الأبطال

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً التأهل إلى نهائي كأس آسيا وأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب مغرداً: "الحمد لله.. الحمد لله ألف مبروك فوز المنتخب وتأهله لأولمبياد طوكيو ولنهائي آسيا، ‏مبروك لوطننا الغالي مبروك لنجومنا.. شرّفونا الأبطال".

وكان "الأخضر" قد تجاوز منتخب أوزبكستان في نصف النهائي بهدف نظيف، حيث سيواجه الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.