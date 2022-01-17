عدٌّ تنازلي للقضاء على مليشيات الملالي باليمن.. انهيار للحوثيين والخِنَاق يَضِيق

خسائر مادية كبيرة بدعم "التحالف" وتدمير 30 آلية عسكرية ومقتل 280 إرهابيًّا

واصلت قوات الجيش اليمني، أمس الأحد، تضييق الخناق على المليشيات الحوثية في جنوب مأرب؛ حيث انتزعت عددًا من المواقع في طريقها لتطويق مديرية حريب من الجهة الغربية، بالتزامن مع تقدم قوات ألوية العمالقة لتحرير مركز المديرية نفسها، ومن ثم الوصول إلى مديرية الجوبة المجاورة، كما يترقب اليمنيون في الأيام المقبلة.

وفي الوقت الذي شدد فيه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على استمرار العمليات وتوحيد الصف وصولًا إلى إنهاء المشروع الإيراني في بلاده؛ واصل تحالف دعم الشرعية -من جهته- إسناد القوات عبر الضربات الجوية المكثفة التي أفاد بأنها قضت (الأحد) على أكثر من 280 عنصرًا حوثيًّا في جبهات مأرب والبيضاء.

وأوضح التحالف، في تغريد بثته "واس"، أنه نَفَّذ 19عملية استهداف في البيضاء خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دَمَّرت 13 آلية عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصرًا إرهابيًّا؛ بحسب ما نقلته "الشرق الأوسط".

أما في جبهات مأرب، فأعلنَ التحالف تنفيذ 45 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة؛ مؤكدًا أن الاستهدافات دمّرت 17 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 220 عنصرًا حوثيًّا.

وخلال الأسابيع الماضية، استنزفت ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن المليشيات الحوثية على مستوى الأفراد والعتاد؛ حيث يُقَدِّر مراقبون أن المليشيات تكبدت في الشهرين الأخيرين أكثر من ستة آلاف من عناصرها، إضافة إلى المئات من الأسرى.

على الصعيد الميداني نفسه، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن القوات المسنودة بالمقاومة الشعبية، واصلت (الأحد) تحقيق الانتصارات العسكرية، في مختلف جبهات القتال في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب.

وبحسب ما أورده الموقع الرسمي للجيش "سبتمبر. نت"، تمكنت القوات -بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن- من استعادة مناطق ومواقع جديدة أبرزها جبل الفليحة، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي.

ونقل الموقع عن أركان حرب جبهة الجوبة، العميد الركن عبده الذيباني قوله إن "قوات الجيش والمقاومة واصلت تقدّمها الميداني جنوب محافظة مأرب، وحررت مواقع عسكرية استراتيجية، ومناطق جبلية قريبة من جبال ملعاء الاستراتجية، أهمها جبل الفليحة وسط انهيارات واسعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وقال "الذيباني": إن "المعركة التي خاضتها القوات تزامنت مع ضربات جوية مُركّزة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية التي استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا الإيرانية"، وإن القوات بعد تحريرها لجبل الفليحة تكون قد ضَيَّقت الخناق على المليشيا في معسكر «أم ريش» التدريبي، وطهّرت مواقع عسكرية استراتيجية تمهيدًا لاستعادتها.

ووفق مصادر الإعلام العسكري للجيش اليمني، "تمكنت القوات من دحر المليشيات من عدة مواقع في مختلف المحاور في مديرية حريب، عقب معارك عنيفة ضد المليشيا، والتي فرت عناصرها الإرهابية في الجبال، بعد وقوع العشرات منهم قتلى وجرحى".

وفي الجبهات الغربية والشمالية الغربية من محافظة مأرب، قالت المصادر إن المليشيات تَكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في معارك وقصف مدفعي وجوي، على امتداد مسرح العمليات العسكرية.

في السياق نفسه نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن علي محسن الهدي، قوله: إن "عناصر الجيش والمقاومة ورجال القبائل حققوا خلال الساعات الماضية نصرًا تاريخيًّا ضد مليشيا الحوثي في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب".

وأوضح "الهدي" أن "القوات من عناصر الجيش والمقاومة، تمكنت من تطهير جبهة الردهة والفليحة بالكامل"، وأنهم "يواصلون التقدم بوتيرة عالية في جميع المحاور وسط فرار مليشيا الحوثي مُخَلِّفة وراءها أسلحتها وعتادها".

ومع هذه الأحداث الميدانية، كان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أجرى اتصالات مع محافظ مأرب سلطان العرادة ومع وزير الدفاع محمد المقدشي؛ للاطلاع على تطورات الأوضاع والعمليات العسكرية في مختلف المواقع والجبهات؛ بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية.

وأشاد "هادي" بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب الحوثية؛ مؤكدًا أن المليشيات سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل؛ مثمنًا دعم ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والمشاركة الفاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة لعملية تحرير اليمن من تسلط المليشيات الانقلابية؛ في سبيل استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

ونقلت وكالة "سبأ"، أن "هادي" أكد أهمية شحذ الهمم، ورص الصفوف، والوقوف جنبًا إلى جنب مع الجيش وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية في مواجهة المليشيات الحوثية وكسر شوكة إيران ومشروعها التدميري والفوضوي في اليمن والمنطقة".

وتَوعد "هادي" بالقضاء على المليشيات، وقال: "الشعب اليمني قدّم قوافل من الشهداء والجرحى في سبيل انتصار اليمن على المشروع الفارسي، وإن النصر حليف الشعب في هذه المعركة التي يخوضها من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".

ووصف الرئيس اليمني تصرفات المليشيات الحوثية المتمثلة في القتل والتدمير وإقلاق الممرات المائية الدولية، بأنها "تأكيد إضافي على تبعيتها لإيران وتنفيذ مخططاتها التدميرية في المنطقة".