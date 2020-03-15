"الشنقيطي" مديراً عاماً لفرع وزارة الإعلام بمكة المكرّمة

كلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير الإعلام المكلّف، حاتم بن عبدالله الشنقيطي؛ مديراً عاماً لفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرّمة لمدة عام.

ويعد الشنقيطي؛ من الكفاءات الإدارية والمالية التي تقلّدت عديداً من المناصب، ويجمع بين المهنية والخبرة الإدارية.

وعبّر الشنقيطي؛ بهذه المناسبة، عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، راجياً أن يكون عند حسن ظن الجميع، وتقديم كل ما يسهم في رقي الوطن ورفعته، مقدماً شكره لوزير الإعلام المكلّف بهذه المناسبة.