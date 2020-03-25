قبل الرواتب.. "بلدية تربة" تعقم الصرافات الآلية لمواجهة "كورونا"

العتيبي لـ"سبق": خصصنا عاملاً للتعقيم طوال اليوم بعد كل استخدام

قامت بلدية محافظة تربة بتنفيذ إجراءات احترازية مكثّفة قبل نزول رواتب هذا الشهر؛ استشعاراً بالمسؤولية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الجديد، وللحد من انتشاره بين المجتمع.

وقال رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي لـ"سبق": لقد كثّفنا خلال الأسابيع الماضية جل جهودها وسخرت جميع إمكانياتها البشرية، واستخدمت جميع المعدات والآليات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -١٩).

وتابع "العتيبي" قائلاً: استشعاراً للمسؤولية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وللحد من انتشاره بين المجتمع؛ لقد تم تكثيف عمليات الرش والتعقيم للصرافات الآلية خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى تكليف عدد من العمالة بالعمل طيلة ساعات النهار من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، مهمتهم فقط تعقيم الصرافات الآلية بعد كل استخدام؛ وذلك لما تشهده جميع أجهزة الصرافة من تزاحم تزامناً مع نزول رواتب هذا الشهر.

وأكد "العتيبي" أن هذا الإجراء يعدّ من ضمن أعمال مبادرة البلدية التي أطلقتها تحت عنوان #بالتعقيم_نسلم"، والتي اشتملت على حزمة من الأعمال والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الجديد.

ودعا "العتيبي" جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك للحد من التزاحم على أجهزة الصراف الآلي، والتعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -١٩) الجديد.