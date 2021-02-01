تعميم عاجل يؤكّد على منسوبي "الهيئات" التقيُّد ومتابعة تطبيق الاحترازات

تماشياً مع ما تقوم به الجهات من جهود تصدٍ.. و"السند" يشكر للقيادة عنايتها

أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية للحدّ من جائحة كورونا، تماشياً مع ما تقوم به تلك الجهات من جهودٍ للتصدّي للجائحة والحد من خطرها.

جاء ذلك في تعميم عاجل أصدره "السند"، أكّد خلاله على منسوبي الرئاسة العامة وفروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، الاهتمام والحرص على التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية، ووجّه الإدارات المعنية بالرئاسة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونوَّه "السند"، بما تقوم به الجهات الصحية في بلادنا المملكة العربية السعودية من جهودٍ عظيمة في التصدّي لجائحة كورونا ووضع البروتوكولات اللازمة لذلك.

وفي الختام، سأل الله -عزّ وجلّ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- خير الجزاء على عنايتهما بصحة المواطنين والمقيمين، موجهاً شكره لجميع الجهات المشاركة في التصدّي لهذه الأزمة، وأن يقي الله بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء، ويُتم علينا عافية أبداننا، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.