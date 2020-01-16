شاهد بالحس الأبوي.. كيف سارع حاكم دبي لمساعدة متسابقة سقطت من على دراجتها

أثناء أحد السباقات التي جرت في دبي

التقطت عدسات الكاميرات مقطع فيديو لنائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في لفتة إنسانية وهو يقدم يد العون لمتسابقة؛ سقطت من على دراجتها.

الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الإماراتية، أظهرت حاكم دبي الذي عُرف بحس الشهامة والأبوَّة وهو يسارع للاطمئنان ومساعدة إحدى المتسابقات الإماراتيات، وتدعى عنان العامري من فريق الوثبة؛ وذلك بعد سقوطها من على دراجتها أثناء مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تُجرى في دبي.

وبالرغم من إصابة المتسابقة الإماراتية في ذقنها، ونزفها بعض الدماء القليلة، إلا أنها استطاعت استكمال السباق، وظهرت في مقطع فيديو موجِّهةً الشكر لحاكم دبي، ومشيرة إلى أن مسارعته للاطمئنان عليها حفزتها ودفعتها لاستكمال السباق، والحصول على مركز متقدم.