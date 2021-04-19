نجران.. إغلاق منشأة تجارية وإصدار 3 مخالفات للاحترازات

971 جولةً رقابيةً.. و"الأمانة" تدعو للإبلاغ عبر قنوات التواصل

نفذت أمانة منطقة نجران أمس 971 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، إضافة إلى إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (940) أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.