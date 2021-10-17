تسريبات تكشف عن مواصفات حاسبات "ماك بوك برو" الجديدة من "أبل"

سيعلن عنها في مؤتمر صحفي عالمي غداً الإثنين

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسريبات لمواصفات حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة المرتقبة من شركة "أبل" الأمريكية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، عن أن حواسيب "ماك بوك برو" المرتقبة ستتضمن ثقباً في الشاشة للكاميرا حتى لا تأخذ مساحة من الشاشة التي تعتمد على تقنية "من الحافة إلى الحافة".

ومن المقرر أن تكشف "أبل" رسمياً عن حواسيب "ماك بوك برو" في مؤتمر صحفي عالمي غداً الإثنين.

ولفت التقرير إلى أن "أبل" ستطرح أكثر من طراز من حواسيب "ماك بوك برو" أحدها بشاشة ذات قياس 14 بوصة، والثانية بقياس 16 بوصة، وستزودهما بشاشات من نوع "إل إي دي" بتقنيات إضاءة خلفية أكثر دقة وسطوعاً، ومعدل تحديث 120 هرتز، بمعدل يصل إلى 3456×2234 بيكسل.

أما بالنسبة لكاميرا الويب الخاصة بحواسيب "ماك بوك برو" فستكون بدقة 1080 بيكسل، وستتضمن الحواسيب مستشعر "ترو تون"، وميكروفوناً وتقنية فتح قفل الشاشة عن طريق الوجه "فيس آي دي".

ومن المتوقع أن يعمل حاسبا "ماك بوك برو" بمعالج من نوع "إم 1 إكس" ذي 10 أنوية 8 منها من الأنوية الكبيرة، واثنان من الأنوية المضاعفة الفعالة، سيتم تزويد المعالجات بمروحتين كبيرتين للتبريد.

وتوقعت التسريبات أيضاً أن تتخلى "أبل" عن المستشعر اللمسي المعروف باسم "تاتش بار"، والعودة إلى لوحة مفاتيح أكثر تقليدية وسهولة، وقد تستعيض عنه بأيقونة "تاتش آي دي" لتسهيل فتح الجهاز ببصمة الإصبع.