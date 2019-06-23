بالصور .. هذا ما فعلته امرأة على متن طائرة فتدخل سلاح الجو البريطاني

طلب قائد الطائرة استدعاء مقاتلتين للمرافقة أثناء العودة إلى مطار لندن

اعتقلت السلطات البريطانية مسافرة "مزعجة للغاية"، حاولت اقتحام قمرة قيادة طائرة ركاب بالقوة؛ ما دفع طاقم الطائرة إلى الاستغاثة بسلاح الجو الملكي في أثناء رحلة جوية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اخترقت طائرتان من سلاح الجو الملكي حاجز الصوت فوق منطقة شمال شرقي لندن؛ ما تسبّب في حدوث صوت فرقعة مروّعة، وذلك في أثناء مرافقة طائرة ركاب مدنية، أبلغ طاقمها عن المسافرة.

وأضافت الصحيفة أن امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً نهضت من مقعدها عقب إقلاع الطائرة، واندفعت نحو مقدمة الطائرة، وحاولت فتح باب قمرة القيادة والدخول عنوة، لكن ركاب الطائرة منعوها وأسقطوها أرضاً وتمكنوا من السيطرة عليها وهي في حالة هياج عصبي.

وعلى الفور، طلب قائد الطائرة استدعاء سلاح الجو البريطاني، الأمر الذي استدعى تحرك المقاتلتيْن لمرافقة الطائرة في أثناء العودة إلى مطار لندن ستانستد.

وذكرت خطوط طيران "جيت 2" البريطانية أنه بسبب "مسافرة مزعجة للغاية" على متن رحلة من ستانستد إلى مدينة دالامان في تركيا، السبت، أُجبرت الطائرة على العودة إلى مطار لندن.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس الإنجليزية إن السلطات اعتقلت الراكبة للاشتباه في هجوم، وتعريض طائرة للخطر.

وتسبّبت المقاتلتان، وهما من طراز تايفون، في اختراق حاجز الصوت في شمال شرق منطقة لندن الكبرى، أثناء تحليقهما لاعتراض الطائرة ومرافقتها مرة أخرى إلى ستانستد؛ ما دفع السكان إلى الاتصال بالطوارئ.

وغرّدت الشرطة، قائلة: "عدد كبير من الاتصالات بالطوارئ بشأن انفجار قوي. لقد قمنا بالتنسيق مع شرطة إسيكس التي أكّدت أن ما حدث اختراق لحاجز الصوت من طائرة عابرة".