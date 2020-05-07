"هلال جدة" يباشر نحو 31 ألف بلاغ منذ بداية جائحة "كورونا"

المالكي: استحداث فريق لتعقيم عربات الإسعاف بعد نقل الحالات

باشرت فِرق الهلال الأحمر بمحافظة جدة أكثر من 30979 بلاغًا منذ بداية جائحة وباء فيروس كورونا من خلال 45 فرقة إسعافية على مدار الساعة.

وأوضح سلطان المالكي، مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، أنه تم رفع جاهزية المراكز الإسعافية بالمحافظة، بينما تم إقامة دورات تدريبية (online) لجميع العاملين بالمحافظة، وكذلك تزويد المراكز الإسعافية كافة بأدوات السلامة الشخصية للمسعفين المعتمدة من قِبل هيئة الهلال الأحمر السعودي للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: تم استحداث فريق تعقيم عربات الإسعاف بمحافظة جدة بعد نقل حالات اشتباه العدوى، تعمل على مدار الساعة.

ونفذت الهيئة فرضيات لمنسوبيها عن كيفية التعامل مع حالات الاشتباه حسب برتوكول هيئة الهلال الأحمر.

وتم استحداث غرفة عمليات بالمحافظة حسب توجيهات رئيس الهيئة لدعم غرفة عمليات الهيئة بالمنطقة للتعامل مع تصاريح النقل عبر تطبيق (أسعفني).

وأفصح عن وجود فرق إسعافية، تعمل داخل الأحياء التي مازال يمنع بها التجول على مدار الساعة بمحافظة جدة، إضافة إلى فرق أخرى تطوعية.

من جانبه، بيّن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن غرفة العمليات تعمل من خلال 36 مركزًا، تضم 45 فرقة إسعافية على مدار الساعة؛ إذ استقبلت حتى الآن أكثر من 30979 بلاغًا منذ بداية جائحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد جاهزية فرق الهلال الأحمر بالمحافظة، مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية إذا دعت الحاجة، إلى جانب الوجود الإسعافي الميداني. وتقوم الهيئة بتكثيف الفرق الإسعافية والقيادات الميدانية وقت تطبيق منع التجول ميدانيًّا خلال الساعات المحددة.

وأضاف أبو زيد: الهيئة نفَّذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومحطات الوقود والمخابز الآلية، كما نفَّذت إدارة التدريب دورات تدريبية في مكافحة العدوى، استهدفت 100000 متدرب ومتدربة، تستهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لأفراد المجتمع كافة من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة، والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

كما أنه تم تدشين نقاط الفرز البصري التطوعية في إدارات المنطقة وبعض الأماكن العامة من أجل سلامة المجتمع. مشيرًا إلى أن فرق الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمحتاجين لها على الرقم 997، ومن خلال تطبيق "أسعفني".



