أمين جازان في ذكرى البيعة لولي العهد: مواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ

قال: إن البلاد شهدت تطوراً كبيراً على مختلف الأصعدة وظلت تنعم بالعطاءات

رفع أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة ورؤساء ومنسوبي بلديات المنطقة، بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله ورعاه - بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتولي ومبايعة سموه ولياً للعهد.

وقال" ابن سعيدان "، نجدد في هذه الذكرى العظيمة البيعة والولاء، فهي ذكرى تقودنا إلى طموحات لا حدود لها في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سموه، والتي جعلت المملكة ذات قوة إستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً بأنه خلال ثلاثة أعوام شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً على مختلف الأصعدة وظلت تنعم بالعطاءات والخير والمنجزات التاريخية.

وأضاف ابن سعيدان بأن مواقف المملكة العربية السعودية كبيرة ومشرفة تجاه مواطنيها ومن يقيم على أراضيها، وما يشهده العالم اليوم من جائحة عصفت بكل دول العالم، إلا أن قيادة المملكة العربية السعودية سجلت مواقف رائعة ومشرفة سيكتبها التاريخ، وأثبتت بأن صحة المواطن ومن يقيم على أرض الوطن هو محور اهتمامها وفي مقدمة أولوياتها مهما بلغت تكلفتها.

واختتم ابن سعيدان كلمته قائلاً بهذه المناسبة الغالية بأنه يحق لنا أن نفخر بقيادة رشيدة جعلت همها سلامة المواطن وأمن الوطن من خلال تلمس احتياجاته، سائلاً الله عز وجل أن يديم على وطننا العز والرخاء والأمن والأمان خدمة للإسلام والمسلمين ورعاية للحرمين الشريفين، وأن يحفظ للمملكة قيادتها الأبية وشعبها من كل مكروه.