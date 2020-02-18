"أرامكو السعودية" تُعرّف ببرامجها الطلابية في "تعليم القصيم"

بهدف توسيع آفاق دخول سوق العمل وتطوير القدرات والمهارات

تُواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بالتعاون مع أرامكو السعودية، تفعيل الشراكة التكاملية بين القطاعات الحكومية والخاصة، بما يخدم الصالح التعليمي، والعمل على استهداف الميدان التربوي بعدد من برامج تعزيز ثقافة التدريب والتأهيل الطلابي، وبيان الأنشطة التي تقدّمها الشركة لعموم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة في المملكة.

ونظّمت "أرامكو" بمقر الإدارة العامة للتعليم بمدينة بريدة اليوم، ملتقى تعريفيًّا للطلاب والطالبات ببرامج الشركة وأنشطتها التأهيلية والتدريبية، التي تفتح المزيد من آفاق وفرص دخول سوق العمل، وتطوير القدرات والمهارات.

وشهد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، بحضور المساعد المدرسي عبدالرحمن الصمعاني، من خلال الربط التقني المساعد التعليمي هيفاء اليوسف، الملتقى التعريفي لأرامكو الذي يأتي ضمن برامج التواصل التي تتبناها شركة أرامكو مع المجتمع الطلابي، وتستهدف تعريف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ببرامج التدريب والتطوير التي توفرها الشركة، كبرنامج الابتعاث الجامعي، وبرنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية.

وأوضح "الفريح" أن مثل تلك الملتقيات التعريفية تزيد من ثقافة الوعي المهني والتدريبي، وتسهم بشكل مباشر في رفع المحصول المهاري والعملي، وتفتح العديد من المجالات التأهيلية والتطويرية للطلاب والطالبات، بما يخدم مسيرتهم الوظيفية، ويعزز من قيمتهم داخل سوق العمل.