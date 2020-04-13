فواز الحكير وشقيقاه يضعون "ماريوت كورت يارد" تحت تصرف وزارة الصحة

من مُنطلق "كُلنا مسؤول" واستشعاراً لما تقتضيه المصلحة لأجل الوطن لمواجهة "كورونا"

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "فاس" للفنادق فواز الحكير وأخواه رجلا الأعمال سلمان الحكير وعبدالمجيد الحكير، أنه تجاوباً مع جهود الحكومة الرشيدة بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في تقديم أفضل وأنجح السُبل في مواجهة خطر الجائحة العالمية فيروس "كورونا"، واستشعاراً لما تقتضيه المصلحة الاجتماعية من تكاتف وتعاون مع الوطن، ومن مُنطلق "كُلنا مسؤول" فإن المجموعة قامت بوضع فندقها "ماريوت كورت يارد" الرياض بِكامل طاقته الاستيعابية البالغة 230 غرفة وجناحاً دون مُقابل تحت تصرف وزارة الصحة؛ لمواجهة الجائحة العالمية فيروس#كورونا.