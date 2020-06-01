ماليزيا: 46 ألفًا و713 إصابة بحمى الضنك خلال 5 أشهر

وزارة الصحة لم تسجل أي حالات وفاة خلال الأسبوع الـ 22

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم، تسجيل 46 ألفًا و713 حالة إصابة بحمى الضنك، خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي وحتى 30 مايو الماضي.



ويمثل هذا العدد تراجعاً بواقع 6228 حالة، ما نسبته 11.8%، مقارنة مع العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو 52 ألفًا و941 حالة.



ولم تسجل وزارة الصحة الماليزية أي حالات وفاة خلال الأسبوع الـ 22"، أي خلال الفترة من 24 وحتى 30 من مايو الماضي"، ليبقى العدد التراكمي للوفيات من حمى الضنك عند 82 حالة، مقابل 81 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي.