"سبق" تكشف: التأمين على العمالة المنزلية سينهي كابوس الـ90 يومًا

"آل حماد": التأمين بعد مرور فترة السنتين سيكون اختيارياً

بعد أن وافق مجلس الوزراء على ما رفعه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بشأن إعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل؛ أكد الكثير من المتعاملين مع مكاتب الاستقدام، وتحديدًا العمالة المنزلية، أن هذا التأمين سيحل مشاكل استمرت على مدار سنوات بسبب هروب الخادمات أو رافضي العمل بعد انتهاء فترة التجربة "90 يومًا، والتي تضعها مكاتب الاستقدام لكل عميل.

قرار التأمين على العمالة المنزلية؛ سيحقّق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى انه سيساهم في خفض الأسعار، وضمان الحقوق لجميع الأطراف، ويؤدي إلى زيادة التزام أصحاب المصلحة.

وكانت الـ90 يومًا أياماً صعبة يعيشها المستقدم للعمالة المنزلية، فبعد هذه الأيام وتحديدًا عند رفض العمالة المنزلية العمل أو الهروب؛ يخسر ما قدمه المستقدم للمكتب من مال دون اي تعويض من المكتب.

"سبق" تواصلت مع سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي أكد أنه من المنتظر أن يحقق هذا القرار العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، من قبيل تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل.

وأضاف "آل حماد": هذا القرار سيسهم في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

وأردف: التأمين على عقد العمالة المنزلية، سيكون لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء أيضًا على إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين، وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.