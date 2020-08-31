الدمام.. ضبط ٣٥٠٠ منتج تجميلي مخالف بمصنع غير مرخص

الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات اللازمة بحق المصنع

رصدت #الغذاء_والدواء في #الدمام مصنع منتجات تجميلية غير مرخص يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٣٥٠٠ منتج مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.