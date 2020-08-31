الدمام.. ضبط ٣٥٠٠ منتج تجميلي مخالف بمصنع غير مرخص

الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات اللازمة بحق المصنع

رصدت #الغذاء_والدواء في #الدمام مصنع منتجات تجميلية غير مرخص يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٣٥٠٠ منتج مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

هيئة الغذاء والدواء

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31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 08:27 AM

الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات اللازمة بحق المصنع

الدمام.. ضبط ٣٥٠٠ منتج تجميلي مخالف بمصنع غير مرخص

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رصدت #الغذاء_والدواء في #الدمام مصنع منتجات تجميلية غير مرخص يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٣٥٠٠ منتج مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.

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هيئة الغذاء والدواء

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