الدمام.. ضبط ٣٥٠٠ منتج تجميلي مخالف بمصنع غير مرخص

رصدت #الغذاء_والدواء في #الدمام مصنع منتجات تجميلية غير مرخص يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٣٥٠٠ منتج مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.هيئة الغذاء والدواء
الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات اللازمة بحق المصنع
رصدت #الغذاء_والدواء في #الدمام مصنع منتجات تجميلية غير مرخص يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٣٥٠٠ منتج مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.